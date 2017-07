Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Emil Bədəlov ikinci dəfə qız atası olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi bu gün övladını xəstəxanadan çıxarır.

Emil sosial şəbəkədə foto paylaşaraq "Həyatım, ata uça-uça səni evimizə aparmağa gəlir" şərhini yazıb.

Sənətçi övladına Zeynəb adını qoyub.

Qeyd edək ki, xalq artisti Firuz Əliyevin qızı Xanımla ailəli olan Emilin Səadət adlı bir övladı da var.

Milli.Az

