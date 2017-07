Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) səlahiyyətləri artırılıb. APA-nın xəbərinə görə, bununla bağlı “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” qanununda dəyişiklik edilib.

Bundan sonra vətəndaşlar dövlət məmurlarının qeyri-etik davranışlarından DİM-ə şikayət edə bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.