Əməkdar artist Bəsti Bəkirova "Xəzər maqazin"in "Dəyişim" rubrikasının qonağı olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ifaçının saç rəngi dəyişdirilib, fərqli makiyaj edib.

Müğənni bildirib ki, yeni görünüşündən çox razı qalıb.

