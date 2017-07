Tovuz rayon sakinini əqrəb sancıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə iyulun 13-də baş verib. Rayonun Aşağı Öysüzlü kənd sakini, 1951-ci il təvəllüdlü Qurbanov Xanoğlan Rüstəm oğlunu həyətlərində əqrəb sancıb.

X.Qurbanov Tovuz rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda onun müalicəsi davam etdirilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.