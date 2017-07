"Rusiyadan tankların, "Smerç" reaktiv yaylım atəşi sistemlərinin və "Msta-S" qurğularının tədarükü üzrə müqavilənin 90 faizi yerinə yetirilib, Bakı ödənişləri yerinə yetirib və silahlar uğurla tətbiq edilir".

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu RİA Novosti agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov deyib.

Qeyd edək ki, Rusiyadan yeni silahların Azərbaycana iyun ayında çatdırıldığı məlumat verilmişdi.

