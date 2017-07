Adriananın sevgilisi: "Ailəm varlı deyil"

Braziliyalı model Adriana Lima ilə yaşadığı eşqlə gündəmə gələn türk yazar Metin hara ilk dəfə danışıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, yazar Adriana ilə münasibətinin reklam olması haqda deyilənlərə belə cavab verib:



"Bunu piar adlandıranların şərhlərini dəhşət içində oxuyuram. Bu, ağlasığımazdır. Ailəm varlı deyil: iri yaxtalarım, bahalı avtomobilim, lüks həyatım yoxdur. Biz Adriana ilə birlikdəyik. Bu dəfə eşq, qəlblər qazandı...Şizofrenlərə məxsus ssenarilər yazmaqdansa, ağıllı nəsə deyin. Heç bir məhsulumu satışa çıxarmamışam ki, piar edim".

