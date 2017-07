İmişlidə 10 yaşlı uşaq atdan yıxılaraq ölüb.

Hadisə bu gün günorta saatlarında İmişli rayonunun Aranlı kəndindən 10 kilometr aralıda yerləşən fermada baş verib.



İmişli rayonu Aranlı kənd sakini, 2007-ci il təvəllüdlü Bəylər Kənan Vüqar oğlu atı minərkən yıxılıb. Ağır travma alan azyaşlı hadisə yerindəcə ölüb.



Hadisə baş verərkən uşağın nənəsi yanında olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



