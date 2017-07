Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Tavuş vilayətinə səfər edib.

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən bildirir ki, bu barədə Novosti-Armeniya xəbər yayıb.

Xəbərdə bildirilir ki, Ermənistan prezidenti sərhəd zonasında yerləşən hərbi hissələrdən birinin döyüş mövqeyinə baş çəkib və yeni hərbi obyektlərin açılışında iştirak edib.

