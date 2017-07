Olivye Jiru komandasını dəyişə bilər

Futbolçu Olivye Jiru "Arsenal"ı "Borussiya Dortmund"a dəyişə bilər.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Fransa milli yığması və Londonun "Arsenal" klubunun 30 yaşlı oyunçusu Olivye Jiru mətbuata yeni açıqlama verib.

"Arsenal"dan ayrıldığı barədə xəbərdən sonra Olivyenin ətrafında transfer söhbətləri daha da qızışıb. Çox güman ki, "Borussiya Dortmund" komandası qabağa düşəcək.

Alman klubun rəhbərliyi Jirunun komandaya keçməsinə isti yanaşırlar. Fransalı hücumçu çox güman ki, klubu tərk edəcək olan Pyer Emeriku Obameyanqunu əvəz edəcək.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.