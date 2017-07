Yay saçlarla eksperiment aparmaq üçün yaxşı vaxtdır. Çünki nə yağış, nə külək, nə qarlı hava şəraiti, nə da yun papaqlar topladığınızın saç düzümünün korlanmasına mane olmayacaq.

Əgər saçlarınızı bu ilin trendi sayılan çəhrayıya boyamaq istəmir və uzun tellərinizi qısa kəsdirməyə cürət etmisinirsinizsə, müxtəlif düzümləri sınaqdan keçirin.

Publika.az saç rəngi açıq olan xanımlar üçün bir neçə nümunə toplayıb. Düz və buruq saçlar haqqında unudun. Saçları sadəcə hörüb aksessuarlarla bəzəyin.

Aytən

