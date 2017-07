"Real"ın qərarlaşdığı baza yaxınlığıda bomba təhlükəsi

Amerika polisi "Real"ın yeni mövsümə hazırlaşdığı UCLA təlim bazasında yoxlama aparıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu tədbir baza yaxınlığında şübhəli paketin aşkarlanmasına görə aparılıb. Həmin baza Kaliforniya Universitetinə aiddir. Polis bomba həyəcanı səbəbindən tələbə şəhərciyinin 3 məhəlləsini boşaltmalı olub. Ərazidə aparılan axtarışlara itlər də cəlb olunsa da, təhlükəli bir şey tapılmayıb. Gecə yarısı tələbələrə evə qayıtmaq icazəsi verilib. UCLA bazasında "Manchester United" də hazırlıq keçir.

Milli.Az

