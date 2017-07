Goranboyda intihar hadisəsi baş verib. APA-nın qərb bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Rus Borisi kəndində qeydə alınıb. Orada məskunlaşan məcburi köçkün, Kəlbəcər rayon sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Məhərrəmov İlqar Şahməmməd oğlu yaşadığı evin qonaq otağında tavandan özünü asaraq intihar edib. Məlumata görə, subay olan İ. Məhərrəmov ruhi xəstə olub.

Faktla bağlı Xocalı rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

