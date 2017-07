Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə İçərişəhərin ingilis və rus dillərində turist xəritəsi hazırlanıb.

Nazirlikdən Milli.Az-a bildirilib ki, xəritə İçərişəhərdə yerləşən muzeylər, məscid və məqbərələr, karvansaralar, qalalar, hamamlar, tarixi-memarlıq binaları, qalereyalar, suvenir dükanları, restoran və kafelərin yeri barədə ətraflı məlumatı əhatə etməklə görməli yerlərə ən qısa marşrutu tapmaqda turistlərə yardımçı olacaq. Xəritədə İçərişəhərin UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilmiş abidələri haqqında da qısa məqalələr yer alıb.

İçərişəhərin turist xəritəsini ölkəmizdə fəaliyyət göstərən turizm informasiya mərkəzlərindən və Bakıdakı mehmanxanalardan əldə etmək mümkündür.

Yaxın gələcəkdə xəritənin ərəb dilində nəşri də nəzərdə tutulur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.