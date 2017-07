Katolik xristianlıqda həzrəti Məryəmə münasibət

Milli.Az muselmanlar.com-a istinadən bildirir ki, ka­to­lik­lə­rin fik­rin­cə, Mər­yəm ana əs­lin­də Tan­rı­nın ana­sı­dır. "O­nun ana­lı­ğı so­na çat­ma­mış­dır. Ye­ni­lə­nən va­si­tə­çi­li­yi ilə əbə­di xe­yir­lər, fay­da­lar gə­ti­rən ər­mə­ğan­la­rı­nı dai­ma bə­şə­riy­yə­tə ver­mək­də da­vam edir. Mər­yəm Ana­ya kil­sə­də və­kil, kö­mək­çi, kö­mə­yə tə­lə­sən, va­si­tə­çi­lik edən de­yir­lər."2 On­lar bu söz­lə­ri ilə Mər­yəm ana­nı tan­rı qə­bul edir­lər.

Bir gün Al­lah be­lə de­yə­cək­dir:

وَاِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِى وَاُمِّىَ اِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِى اَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَا اَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِى بِهِ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ (117)

"Ey Mər­yəm oğ­lu İsa! İn­san­la­ra sən: "Mə­ni və ana­mı Al­lah­la aranızda iki vasitəçi tan­rı bi­lin!" - de­miş­din? "İ­sa ca­va­bın­da belə de­yə­cəkdir: "Sənin belə bir şeylə nə əlaqən olar? Mənim doğru olmayanı de­məyim mümkün deyil. Əgər bu­nu mən de­miş ol­say­dım, Sən onu müt­ləq bi­lər­din. Sən mə­nim ürə­yim­də olan hər şe­yi bi­lir­sən, amma mən isə Sə­n­də olanı bil­mə­rəm. Bütün bilinməyənləri bilən an­caq Sən­sən!

Mən on­la­ra yal­nız Sə­nin mə­nə et­di­yin əm­ri çat­dı­rmışam. Mə­nim də, si­zin də Rəb­bi­niz olan Al­la­ha qul olun dedim! Nə qə­dər ki, on­la­rın ara­sın­da idim, on­la­ra şa­hid mən idim. Sən mə­ni vəfat etdirəndən son­ra on­la­ra nə­za­rət­çi Özün ol­dun. Yal­nız Sən hər şe­yə şa­hid­sən!" (Mai­də, 5/116-117).

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.