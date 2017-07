İzmirin Əliağa bölgəsində kütləvi zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, təmizlik şirkətinin 346 işçisi nahar yeməyindən sonra zəhərlənib. Onların naharda ət xörəyi yediyi məlum olub. Ürəkbulanma və qusma hallarıyla tibb məntəqəsinə müraciət edən işçilər sonradan ambulanslarla xəstəxanaya aparılıblar.

Müalicədən sonra işçilər evə buraxılıblar. Yeməkdən alınan nümunələr isə təhlil üçün laboratoriyaya göndərilib.

Pərviz

