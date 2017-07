Məşhur amerikalı müğənni Merayya Kerri əkiz övladları və yeni sevgilisi, 34 yaşlı Brayan Tanaka ilə birlikdə Baham adalarında istirahət edir.

Milli.Az TMZ-yə istinadən bildirir ki, 6 yaşlı əkizləri Rok və Rio ilə birlikdə okean sahilinə yollanan 47 yaşlı müğənni orada kiçik köpəkbalıqlarını yemləyib.

Həmin anların fotolarını İnstagram-dakı profilində paylaşan müğənni yazıb: "Narahat olmayın, onlar balacadır. Köpəkbalığı dayəsi oldum".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.