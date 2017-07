Britaniyada yaşayan və İslamı qəbul edən Cayd Çoudxuri və Şon Roqan ailə həyatı qurublar.

Publika.az xəbər verir ki, bu, müsəlman geylər arasında ilk nikah kimi tarixə düşüb.

Toy mərasimi Uest-Midlenddə islam adəti ilə baş tutub. (Teleqraf.com)

