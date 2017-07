İbadətdə ifrat etmək də bidətdir

İmam Sadiq (ə) nəql edir: "Bəni-İsrayildən olan abid o qədər ibadət edir ki, çox arıqlayır. Allah da zamanın peyğəmbərinə vəhy edir ki, ona de: "İzzət və Cəlalıma and olsun ki, əgər mənə elə ibadət etsən ki, daxili yağların suya çevrilər, səndən qəbul etmərəm. Məgər o halda ki, Mən müəyyən etdiyim şəkildə mənə ibadət edəsən və əmr etdiyim qapıdan daxil olasan".

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, həqiqi ibadət - o ibadətdir ki, Allahın verdiyi əmrlərə əsasən möhkəm olsun. Əmr olunmamış ibadət, bidətdir. Bidət isə zəlalətdir və bidət əhli - atəşdədir".

Allah Təala bizləri etidal əhlindən qərar versin, inşəallah.

Milli.Az

