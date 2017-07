“Qəbələ” – “Yagelloniya” matçının STATİSTİKAsı

Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində keçirilən "Qəbələ" - "Yagelloniya" matçının statistik göstəriciləri açıqlanıb. Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, UEFA görüşdə kimin fərqli komponentlərdə üstün olduğunu müəyyənləşdirib.

Evdə 1:1 hesablı bərabərliyə razılaşan Azərbaycan çempionatının gümüş mükafatçısı qapı istiqamətində dəqiq zərbələrdə rəqibindən geri qalıb.

Komandamız ümumilikdə 16, çərçivəyə isə 4 dəfə zərbə vurub. Bu 4 dəqiq zərbədən 1-i qolla nəticələnib.

Rəqibdə isə bu göstərici uyğun olaraq 16, 7 və 1-dir.

Sarı vərəqələrdə və künc zərbələrində isə "Qəbələ" öndədi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.