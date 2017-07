Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov Suriyanın gələcəyi barədə fikirlərini bölüşüb.

Metbuat.az "Ria Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, Lavrov Rusiyanın Suriya lideri Bəşər Əsədi dəstəkləmədiyini açıqlayıb:

"Bəşər Əsədi dəstəkləmirik. Biz sadəcə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə sadiq qalırıq. Qətnamələrdə də yazılıb ki, Suriyanın taleyini yalnız Suriya xalqı müəyyən edə bilər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.