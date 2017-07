ABŞ-ın sabiq prezidenti Cimmi Karter Kanadadakı hospitallardan birinə yerləşdirilib.

Publika.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, susuzluqdan əziyyət çəkən Karterin hazırda vəziyyəti normallaşıb.

Xatırladaq ki, sabiq prezidentin 92 yaşı var.

Pərviz

