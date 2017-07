BMW aşdı, 4 nəfər xəstəxanalıq oldu

Goranboy-Tapqaraqoyunlu avtomobil yolunun Naftalanın Qaşaltı kəndi ərazisindən keçən hissəsində yol qəzası baş verib. APA-nın qərb bürosunun verdiyi məlumata görə, hərəkətdə olan “BMW” markalı avtomobilin idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşması nəticəsində 4 nəfər, Goranboy rayonu Tapqaraqoyunlu kənd sakinləri, 1989-cu il təvəllüdlü Mehrabov İsmayıl Altay oğlu, onun həmkəndliləri, 1990-ci il təvəllüdlü Əmirov Sərxan Müşviq oğlu, 1989-cu il təvəllüdlü İsmayılov Nadir Məmmədqulu oğlu və 1990-cı il təvəllüdlü Əmirov Səxavət Müşviq oğlu müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq Goranboy rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Onlardan İ. Mehrabovun vəziyyəti ağırdır.

Faktla bağlı Naftalan şəhər Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

