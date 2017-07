"Zirə"nin baş məşqçisi məğlubiyyətin səbəbini açıqladı

"Bu hesabla məğlub olmaq istəməzdik. İlk hissə istədiyimiz kimi başa çatdı. Qol da vurmuşduq. İkinci hissədə diqqətsizlik ucbatından 2 qol buraxdıq".

Sportnet.az-ın məlumatına görə, bunu "Zirə"nin baş məşqçisi Ayxan Abbasov Rumıniyada "Astra"ya 1:3 hesabı ilə uduzduqları Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Gənc mütəxəssis futbolçularının əzmkarlığının qaneedici olduğunu bildirib: "Yeni oyunçularımıza uyğunlaşmaları üçün bir az vaxt lazımdır. İnanıramki, cavab matçında daha yaxşı çıxış edəcəyik".

Qeyd edək ki, təkrar qarşılaşma iyulun 20-də "Dalğa Arena"da keçiriləcək.

