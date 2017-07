Bakı. 14 iyul. REPORT.AZ/ "Qəbələ" komandası futbol üzrə Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsində ilk oyununu keçirib.

“Report”un məlumatına görə, Roman Qriqorçukun rəhbərlik etdiyi kollektiv "Bakcell Arena"da Polşa təmsilçisi “Yagelloniya”nı qəbul edib.

Oyun 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb. Matçda qolları 15-ci dəqiqədə polşalıların kapitanı Taras Romançuk, 47-ci dəqiqədə "Qəbələ"nin futbolçusu Stiv Jozef-Monroz vurub.



































