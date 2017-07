Goranboyda ağır qəza: 3 yaralı - FOTO

Goranboy rayonunda baş vermiş avtomobil qəzasında 3 nəfər xəsarət alıb.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Tapqaraqoyunlu kəndinin ərasizindən keçən Daşaltı-Naftalan yolunda baş verib.

Dövlət qeydiyyat nişanı "20-DU-163" olan "BMW" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Goranboy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb. Onlardan, Tapqaraqoyunlu kənd sakini, 1989-cu il təvəllüdlü İsmayılov Nadir Məmmədqulu oğlu və onun həmkəndlisi, 1990-cı il təvəllüdlü Əmirov Səxavət Muşfiq oğlu Travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyətləri orta-ağırdır. 1989-cu il təvəllüdlü üçüncü yaralı Mehracov İsmayıl Altay oğlunun vəziyyəti ağır olduğundan o Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

