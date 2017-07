Qinandromorfizm orqanizmin anormal inkişaf edərək hər iki cinsin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirməsidir.

Milli.Az belə sindroma tutulmuş kəpənəklərin fotolarını təqdim edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.