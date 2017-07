Rusiyada ağlasığmayan cinayət hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Altay vilayətində spirtli içki qəbul edən qadın 5 yaşlı qızını doğrayıb. Maraqlıdı ki, bu barədə sərxoş qadın işdə olan ərinə məlumat verib. O da polisə zəng edib.

36 yaşlı “ana” saxlanılıb. Araşdırma davam edir.

Pərviz

