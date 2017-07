Avropa Liqası: “Qəbələ” heç-heçə ilə başladı

Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq. Apasport.az saytının məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi “Qəbələ” də yarışda mübarizəyə qoşulub.

“Qırmızı-qaralar” mövsümdə ilk rəsmi matçına evdə çıxıb. Roman Qriqorçukun yetirmələri “Yagelloniya”nı qəbul ediblər.

"Qəbələ" matça fəal başlasa da, hesabı qonaqlar açıb. 15-ci dəqiqədə rəqibin ukraynalı müdafiəçisi Taras Romançuk fərqlənib. Təmsilçimizin ilk hissədəki bərabərlik cəhdləri fayda verməyib.

Roman Qriqorçukun yetirmələri ikinci hissəyə isə qolla başlayıblar. 47-ci dəqiqədə Monroz bərabərliyi təmin edib. Davam edən dəqiqələrdə komandalar qarşılıqlı hücumlarla qol axtarışında olsalar da, buna nail ola bilməyiblər.

Görüş 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

Avropa Liqası

II təsnifat mərhələsi, ilk oyun

13 iyul

“Qəbələ” (Azərbaycan) – “Yagelloniya” (Polşa) - 1:1

Qollar: Monroz, 47 - Romançuk, 15

Baş hakim: Marko Frits

8-ci km qəsəbə stadionu

