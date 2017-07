Ukrayna prezidenti Pyotr Poroşenko 17-19 iyul tarixlərində Gürcüstana səfər etmək niyyətindədir. APA-nın Ukrayna KİV-lərinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Poroşenko administrasiyası rəhbərinin müavini Konstantin Yeliseyev bildirib. Səfər çərçivəsində bir sıra ikitərəfli müqavilələr imzalanacaq.

“Gürcüstanla strateji tərəfdaşlığımızın gücləndirilməsini gözləyirik. Əməkdaşlığımızın iqtisadi sərmayə potensialını üzə çıxaracaq bir sıra sənədlər imzalanacaq”, - deyə Yeliseyev bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.