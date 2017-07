Dünən Avroliqanın 2-ci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda "Zirə" Rumıniya "Astra"sıyla üz-üzə gəlib. Fanat.Az avrokuboklarda debüt edən təmsilçimizin 1:3 hesablı səfər yenilgisinin videogörüntülərini təqdim edir.

