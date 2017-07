Bakının Xəzər rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Binə qəsəbəsində "Renault" markalı minik avtomobili yolu keçmək istəyən 1976-cı il təvəllüdlü Həsənov İlqar Zakir oğlunu vurub.

Sürücü hadisə yerinə "təcili yardım" briqadası çağırıb. Piyada xəstəxanaya çatdırılıb. Özü isə hadisə yerindən uzaqlaşıb.

Faktla bağlı Xəzər Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

