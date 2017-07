Sara Cessika Parker, Kler Deyns, Süzan Sarandon və supermodel İman "Variety Magazine" jurnalı üçün fotosessiyaya çəkiliblər.

Milli.Az bildirir ki, "Power of Women NY" sessiyasının müəllifi Yu Saydır.

Milli.Az

