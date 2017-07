Bakı. 14 iyul. REPORT.AZ/ Bakının Xətai rayonunda döyülmə hadisəsi baş verib.

"Report"un xəbərinə görə, 25 yaşlı Hüseynova Gülşən Məhərrəm qızı Mirzə Davud küçəsində, qonşuluqda yaşayan kişi ilə mübahisə edib.

Nəticədə G.Hüseynova kişi tərəfindən döyülüb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib.



Faktla bağlı Xətai Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.