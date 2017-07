ABŞ-ın Oklahoma ştatında müəmmalı ölüm hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, ticarət mərkəzində ayaqyoluna gedən 29 yaşlı Katerine Karavay bir daha geri dönməyib. 3 gündən sonra onun cəsədini tualetdən tapıblar.

“Fox 23”-ün məlumatına görə, ölümün səbəbi bilinməsə də, təhlükəsizlik kameralarından onun 3 gün tualetdə qaldığı dəqiqləşib.

Polisin açıqlamasına görə, qadının üzərində hər hansı təcavüz izləri də yoxdur.

Pərviz

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.