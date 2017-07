Twitter-in direktorlar şurasının sədri Omid Kordestani hesab edir ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın akkauntunu bağlamaq lazım deyil.

Trend-in TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, Kordestani bu haqda Bloomberg agentliyinin jurnalistlərinə bildirib.

Onun sözlərinə görə, amerikalı lider tərəfindən təhqiramiz məlumatların dərc olunmasına baxmayaraq, Trampın Twitter-də qeydiyyatının olması sosial şəbəkə üçün faydalıdır.

Milli.Az

