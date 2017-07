Yaponiyanın Ayti prefekturasında İnuyama şəhərində leysan yağışlar nəticəsində şəhərin 74 min sakininin hamısı üçün evakuasiya elan edilib.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda Kiodo agentliyi xəbər verir.

Məlumata görə, şəhərə leysan yağışları yağır, 1 saat ərzində 120 millimetr yağış yağıb, şəhərdə sürüşmə təhlükə yaranıb.

Milli.Az

