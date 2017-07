Bakı. 14 iyul. REPORT.AZ/ Hindistanın şimal-şərqində daşqınlar və torpaq sürüşməsi nəticəsində ən azı 85 nəfər həlak olub, daha 1,5 min sakin təxliyyə edilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin şimal-şərq regionunun inkişafı üzrə nazir Citendra Sinqh məlumat verib.

Nazir qeyd edib ki, təbii fəlakət 58 rayona zərbə endirib, aramsız leysan nəticəsində təxminən 2 milyon adam evsiz qalıb.



