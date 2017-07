“Hələ dəqiq qərar verməmişik” .

Bu sözləri müğənni Könül Kərimova qızının toyunun hansı tarixdə olacağı haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“Toyun hələ dəqiq vaxtını qərarlaşdırmamışıq. Yəqin ki, payız fəsilində, daha dəqiqi sentyabr-oktyabr aylarında baş tutacaq. Dəbdəbədən uzaq, gözəl bir toy olacaq”.

Dilarə Zamanova

