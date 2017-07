56 yaşlı Antonio Banderasın sevgilisi ilə intim görüntüləri yayıldı - FOTO

56 yaşlı ispan aktyoru Antonio Banderasın özündən 19 yaş kiçik sevgilisi Nikole Kimpellə öpüşdüyü fotoları yayılıb.

Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, cütlük dünən İtaliyanın İşçia adasında keçirilən film festivalının qonağı olub.

Dünya şöhrətli aktyor festival tədbirlərindən sonra boş vaxtlarını 37 yaşlı sevgilisiylə dənizdə və gecə klublarında keçirib. Gecə klubunda görüntülənən aktyor sevgilisi ilə canlı musiqi sədaları altında uzun müddət rəqs edib. Rəqsdən sonra masaya oturan Banderas ilə sevgilisi, həm yemək yeyib, həm də romantik anlar yaşayıb.

Aytən

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.