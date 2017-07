Azərbaycanda yüksək vəzifəli şəxs intihar etdi - ŞƏKİDƏ

Şəkidə bələdiyyə sədri özünü asıb.

Məlumata əsasən Şəkinin Qoxmuq kənd bələdiyyəsinin sədri Fətəli Lütfəli oğlu Rüstəmovun meyiti kənd ərazisində köhnə tikilidə asılmış vəziyyətdə tapılıb. 1971-ci il təvəllüdlü F. Rüstəmov evli olub, iki övladı var.

Onun hansı səbəbdən intihar etdiyi məlum deyil.

Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci (özünü öldürmə həddinə çatdırma) maddəsi ilə cinayət içi başlayıb, araşdırma aparılır. //APA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.