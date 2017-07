Verdiyi cəsur pozalarla adından söz etdirən ABŞ-lı müsəlman model Bella Hadidin sosial şəbəkədə paylaşdığı fotosu təqibçilərində şok təsiri yaradıb.

Mili.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ilk baxışda Bella Hadidin bikini geyindiyi zənn edilsə də ağ alt paltarları ilə çimərlikdə duş aldığı aydın olub.

Məşhur modelin "Cənnət" şərhi ilə paylaşdığı foto təxminən 800 min bəyənmə və minlərlə şərh alıb.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

