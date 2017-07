Silahlı Qüvvələrdə ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin ildönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər keçirilir

Bakı. 14 iyul. REPORT.AZ/ Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə Ümumqoşun Ordu, birlik, birləşmə və hərbi hissələrdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişinin 48-ci ildönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər keçirilir.

"Report" xəbər verir ki, vaxtilə ulu öndərin Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı kimi qonağı olduğu hərbi hissədə ümummilli lider ehtiramla yad edilib, büstü qarşısına gül dəstələri qoyulub və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə təntənəli mərasim təşkil edilib.

Əməkdar incəsənət xadimi Abdulla Qurbaninin ulu öndərə həsr etdiyi kitablar sərgilənib. Müəllif Heydər Əliyevlə görüşlərindən danışıb və hər bir kitab haqqında ətraflı məlumat verib. "Heydər Əliyev və Azərbaycan Ordusu", "Mənim Hərbi Liseyim", "Heydər Əliyev məktəbi", "Müasir Azərbaycan Ordusunun memarı", "Naxçıvan Qarnizonunda Heydər Əliyevlə unudulmaz görüşlər", "Yolumuz Heydər Əliyev yoludur", "Otuz ilin sevinci" və digər kitablar tədbir iştirakçılarında böyük maraq oyadıb.

Tədbirdə Müdafiə Nazirliyinin Mənəvi-Psixoloji Hazırlıq və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi general-mayor Rasim Əliyev "Heydər Əliyev müasir Azərbaycan Ordusunun memarıdır" mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.











