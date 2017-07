TV8-in sahibi Acun İlıcalı ilə ailə qurmağa hazırlaşan Şeyma Subaşı Mikanos adasında subaylığa vida partisi keçirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, toyqabağı təşkil olunan partidə Şeymanın 20 rəfiqəsi iştirak edib.

Qeyd edək ki, Şeyma və Acun Fransada üç gün toy edəcək.

Milli.Az

