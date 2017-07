Kipr irəli sıçradı, Azərbaycan gerilədi - ƏMSALLAR CƏDVƏLİ

Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarından sonra UEFA-nın əmsallar cədvəlində dəyişikliklər olub. Fanat.Az xəbər verir ki, ölkəmiz bir pillə geriləyib.

“Qəbələ” - “Yagelloniya” oyununda qeydə alınan 1:1 hesablı bərabərlik Azərbaycana 0,125 əmsal qazandırıbsa, Rumıniyada “Astra”ya uduzan (1:3) “Zirə”nin yenilgisi "qənimət" gətirməyib.

Ölkəmizin bu mövsüm topladığı əmsal 1,625-ə çatıb. Bunun 0,750-si “İnter”, 0,500-ü “Zirə”, 0,250-si “Qarabağ” və 0,125-i “Qəbələ”nin payına düşür.

Beş mövsümə əldə olunan əmsal isə 16,375-ə yüksəlsə də, bu 21-ci pillədəki mövqeyimizi qorumağa bəs etməyib. Belə ki, mövsümün əvvəlindən əsas rəqiblərimiz sayılan Belarus və Bolqarıstan bizi keçə bilməsə də, Kipr sıçrayış nəticəsində həm Azərbaycan, həm də iki əsas rəqibimizi arxada qoyub. Nəticədə ölkəmiz 22-ci sıraya düşüb. Azərbaycan hazırda 21-ci olan Kiprdən 0,050 əmsal geri qalır. Ən yaxın izləyicimiz Belarusu isə yalnız əlavə göstəricilərdə qabaqlayırıq.

Fanat.Az

