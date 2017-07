Ötən gün dostları ilə gəmidə görüntülənən məşhur manikenlər Bella Hadid və Kendall Cenner bikinin üzərindən geyindikləri şalvarla diqqət çəkiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, manikenlərin isti havada şalvar geyinməsi geniş müzakirələrə səbəb olub. Bir çoxları bunun yaxın günlərdə trendə çevriləcəyini iddia edir.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

Orla Mədənçi / Metbuat.az

