Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə HÜCUM

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin elektron poçtu haker hücumuna məruz qalıb.

Publika.az “İnterfaks” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu haqda idarənin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova brifinqdə bildirib.

Zaxarovanın sözlərinə görə, idarənin mərkəzi aparatı, onun Rusiyadakı və xaricdəki nümayəndəliklərinin resurslarına edilən hücumların araşdırılması haker hücumunun iyunun 29-u səhər saatlarında edildiyini göstərib.

O qeyd edib ki, ümumilikdə 138 hücum baş verib və mid.ru domeninin istifadəçilərinin elektron poçt ünvanlarına saxta məktublar göndərilib.

Haker hücumu Macarıstanda yerləşən IP ünvandan edilib.

Ömər

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.