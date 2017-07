10-cu sinif şagirdi, azərbaycanlı Ramil Babazadə Beynəlxalq Kimya Olimpiadasında qızıl medal qazanıb.

Lent.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valehov sosial şəbəkədə yazıb. Bildirilir ki, R. Babazadə dünyanın 80 ölkəsi arasında qızıl medala layiq görülərək fərqlənib.

R. Babazadə Zərifə Əliyeva adına liseyin 10-cu sinif şagirdidir.

