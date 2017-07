“Təcili Bakıya gəlirik”.

Bu sözləri rayonda çəkiliş zamanı ilan sancan aparıcı İlqar Mikayıloğlunun həyat yoldaşı Zülfiyyə Bayramova hadisə haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“Çəkiliş vaxtı İlqari anidən ilan sancdı. İlanın hansı növdən olduğunu bilmirik. İndi təcili yardımla Bakıya gəlirik”.

Dilarə Zamanova

