Aktrisa Bestemsu Özdemirdən ayrılan aktyor Yiğit Kirazcı yeni sevgilisi ilə birlikdə tətilə çıxıb.

Milli.Az "Cadde"yə istinadla bildirir ki, Bodrumda dincələn ikili fürsət tapdıqca öpüşüb. Həmin anlar paparassilərin diqqətindən yayınmayıb.

Milli.Az

