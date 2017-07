Bakı. 14 iyul. REPORT.AZ/ Bu ilin iyun ayında Azərbaycanda 3 226,3 min ton neft hasil edilib.

“Report”un SOCAR-a istinadən verdiyi xəbərə görə, bunun 609,3 min tonu, yaxud 18,89%-i Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payına düşür.

Qeyd edək ki, ümumilikdə, cari ilin ilk yarısında ölkə üzrə 19 160,5 min ton, o cümlədən, SOCAR üzrə 3 705,4 min ton neft hasil olunub.



